Çiftçiye büyük destek

ANTALYA'DA 28 Aralık'ta şiddetli yağışın tarım alanlarında sebep olduğu hasar, suların çekilmesiyle ortaya çıkıyor. İlk belirlemelere göre, Demre'de 89 üreticiye ait 232 dönüm, Kaş'ta ise 23 üreticiye ait 50 dönüm seranın zarar gördüğü belirlendi. En ciddi zarar gören ilçelerden Kumluca'da ise hasar tespit çalışmaları tamamlanmadı. Devlet ise yaraları sarmak için harekete geçti. Demre'de üreticilerden sadece 33'ünün TARSİM sigortası olduğu öğrenildi. Kaş'ta da zarar gören alanlardan 30 dönümünün TARSİM sigortalı olduğu, kalan 20 dönümünün ise sigortasız olduğu öğrenildi.

19 EKİM AFETİ ÖRNEĞİ

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise 19 Ekim'de yaşanan sel baskınından zarar gören Finike ve Kumluca ilçesinde çiftçiler için desteği yola çıktığını açıkladı. Bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldığını hatırlatan Taş, "Gerek Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gerekse AK Parti Antalya milletvekillerimiz hassasiyet göstererek, ödenek konusunu Cumhurbaşkanlığımıza iletti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla afetten serası, tarlası zarar gören çiftçimize ödenmek üzere 10 milyon lira ödenek gönderildi" ifadelerini kullandı.

YALNIZ DEĞİLLER

Antalya Valiliği hesaplarına aktarılan ödeneğin dağıtılacağını bildiren Taş, "Finike'de 487, Kumluca'da 310 olmak üzere toplam 797 çiftçimize gönderilen 10 milyon liralık ödeneğin dağıtımına önümüzdeki hafta başlanacak. Tarlanın, seranın zararına, metrekareye göre bedeller belirlenecek" dedi. Taş, Antalya'da su baskını ve hortum gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerin hiçbir zaman yalnız bırakılmadığının altını çizdi ve çiftçinin gördüğü zararın bedelinin gerek TARSİM gerekse Cumhurbaşkanlığı ödenekleri ile her zaman ödendiğini ifade etti.