En iyi narkotik polisi annelerdir

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlemesi konusunda broşür dağıtımı yapıp vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Görevli ekipler tarafından şehrin farklı noktalarında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımının zararları ve ortaya çıkardığı sonuçlar anlatılıyor, ayrıca uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla broşür dağıtarak bilgilendirici konuşmalar yaptı.

MOBİL UYGULAMA

Özellikle anne ve babalara yönelik bilgilendirme yapılırken çocukların madde kullanımından nasıl korunacağı anlatıldı. Etkinlik ile İç İşleri Bakanlığı'nın 'En iyi narkotik polisi annedir' projesi kapsamında 'UYUMA' mobil uygulaması da tanıtıldı.