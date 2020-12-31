İki cinayette de müebbet hapis

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde uzun süredir gündemde olan iki cinayet davasında da karar açıklandı. 26 Eylül'de boşanma aşamasındaki eşi Gülseren Yılmaz'ı (32) 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Hilmi Yılmaz, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Hilmi Yılmaz (43), tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katılırken, kızlarını kaybeden anne Gülnaz ve Ali Bayrak da mahkemede hazır bulundu. Anne Gülnaz Bayrak, "Bizi çocuğumuzdan kopardı, evladımızı katletti, en ağır cezayı almasını istiyoruz. İndirim uygulanmasını istemiyoruz" dedi.

YÜZÜME TÜKÜRDÜ

Son kez kendisini savunan Hilmi Yılmaz "Gerçekten ben eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Ben eve girmedim, evde kimse yok zannettim. Kapının camını kırdım, konuşalım dedim. Benim yüzüme tükürdü, kendimi kaybettim" diye konuştu. Mahkeme heyeti ise Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KARDEŞ KATİLİ

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer duruşma da ise 28 Mayıs 2019 tarihinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Mehmet Ali Bacak'ı (36) tabanca ile vurarak öldüren ağabey Deniz Bacak (55) hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Deniz Bacak'ın kardeşleri mahkemedeki ifadelerinde ağabeylerinin cezalandırılmasını istediler. Deniz Bacak ise SEGBİS vasıtasıyla verdiği ifadesinde kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise indirim yapmayarak Bacak'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.