En değerli antika eski para

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde yaşayan İnanç Karakaya, 13 yıl önce girdiği antikacıda gördüğü eski paralara ilgi duymaya başlaması ile en değerli antika koleksiyoncusu oldu. Eski madeni ve banknot paraları toplayan Karakaya, şu an 200 banknot ve 180 madeni paranın yer aldığı dev bir koleksiyon oluşturduğunu söyledi. Karakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 700 ila 1000 TL arasında alıcı buluyor.

İNÖNÜ FOTOĞRAFLI PARA

Karakaya'nın koleksiyonunda, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2.5 ve 100 lira ise günümüzde 200 ila 650 TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor.

ÇOK KIYMETLİ

İnanç Karakaya, Osmanlı'nın en değerli paralarından son dönem paralarına kadar koleksiyonunda bulunduğunu belirterek, "Koleksiyonu insanlara sevdirmek amacıyla yapıyorum. Şu an elimde Osmanlı'nın bastırdığı 100 kuruş (kayme) var. Bu para Osmanlı'nın en değerli paralarından biri. 100 kuruş, 1877 yılında Osmanlı'nın kendi kağıdına bastırdığı para" dedi. Karakaya, yabancı para koleksiyonu yapmadığını belirterek, "Elimde 200 kağıt, 180 madeni para var. En değerlileri 1877'nin Osmanlı parası var. Madeni paralar içerisinde ise 1924'ün 5 kuruşu, 1928'in 25 kuruşu bulunuyor. Bu paralar Cumhuriyet döneminin ilk paraları" diye konuştu. Bugüne kadar koleksiyonu için 35-40 bin lira harcadığına dikkat çeken Karakaya, "Paraları satmayı düşünmüyorum, çocuklarıma ve yeğenlerime hazine olarak kalacak" ifadelerini kullandı.