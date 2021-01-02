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Teşekkür için zirveye çıktılar

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Teşekkür için zirveye çıktılar
ISPARTA'DA Arena Dağcılık Kulübü üyesi 12 dağcı yılın son tırmanışını pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için yaptı. Dağcılar, zorlu hava koşulunda 5 saatlik tırmanışın ardından 2798 rakımlı Gelincik Dağı'nın zirvesine ulaştı. Dağcılar, zirvede beyaz önlük giyip, Türk bayrağı açtı. Arena Dağcılık Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, dünyanın 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini dile getirdi. Yılmaz, "Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı 2020 yılının son tırmanışını onlar için yaptık. Özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. hayatını kaybedenh sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. 2021 yılının tüm insanlığa sağlıklı bir yaşam getirmesiniz temenni ederim" diye konuştu.
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Teşekkür için zirveye çıktılar
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