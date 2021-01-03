İyiliğe kısıtlama yok

Antalya Genç Kızılay topluluğu, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında da mola vermedi. Karaalioğlu Parkında bir araya gelen topluluk üyeleri boş kalan sokaklarda, can dostlarımıza mama dağıtımında bulundu. 12 kişiden oluşan topluluk üyeleri kedi ve kopeklerin yoğun olduğu bölgelerde onlara mama vererek karınlarını doyurdu.

GÖREV BAŞINDALAR

Genç Kızılay topluluğu kısıtlama günlerinde sürücüler ve temizlik çalışanlarını da unutmadı. Antalya Doğu ve Batı Çevreyolu ile Gazi Bulvarı'nda kamyon sürücülerine ikramlarda bulundu. 100'den fazla TIR ve kamyon sürücüsüne ikram yapılırken, yeni yılları da kutlandı. Genç Kızılay Antalya İl Başkanı Batı Berk Büyüklük öncülüğünde toplu kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdi. Trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte onlarca genç Kızılay gönüllüsü bir araya geldi.



DUYARLILIK ÇAĞRISI YAPILDI

BATI Berk Büyüklük, Genç Kızılaylılar olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında Antalyalıların yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Büyüklük kan ihtiyacının kısıtlama dinlemediğini belirterek vatandaşları da kan vermeye davet etti. Büyüklük, "Bu pandemi ve kısıtlama günlerinde daha duyarlı olmalıyız. Vatandaşlarımız unutmasın, kan vermek isteyen herkes kısıtlamadan muaftır" dedi.