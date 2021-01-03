Perge 2020’de sessiz kaldı

önemli antik kentlerinin başında gelen ev hır yıl ziyaretçi akınına uğrayan Perge Antik Kenti, bu yıl sessiz kaldı. Geçmişi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan Perge Antik Kenti, 2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle en az ziyaretçinin ağırlandığı yıl oldu. Pandeminin turizm sezonunu olumsuz yönde etkilemesi, Perge Antik Kentine yapılan ziyaretçi sayısını da düşürdü. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2019 yılında 117 bin 897 ziyaretçi ağırlayan antik kent, 2020 yılında 37 bin 957 ziyaretçi sayısında kaldı. Ziyaretçi sayısının düşmesiyle beraber, gelir kaybı da yaşandı.