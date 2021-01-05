Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Çayağzı Plajı’nı pırıl pırıl yaptılar

Çayağzı Plajı’nı pırıl pırıl yaptılar

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Çayağzı Plajı’nı pırıl pırıl yaptılar
ANTALYA'NIN Demre ilçesinin Kekova'ya açılan penceresi olan Çayağzı Limanı ve Çayağzı Plajı, 28 Aralık günü yağan şiddetli yağmur sonrası oluşan selde çöplüğe döndü.

NÖBETÇİ EKİPLER
Demre'de Kokar Çay'ın getirdiği portakal, boş ilaç ve meşrubat kutuları, sebze atıkları plajı ve liman çevresini doldurdu. Demre Belediyesi'nin 8 kişilik nöbetçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan üç gün boyunca plaj ve liman çevresindeki çöpleri topladı. Araç giremeyen plajdan toplanan çöpler, belediye ekipleri tarafından yola taşındı. Buradan çöp kamyonlarına yüklenen çöpler, atık merkezine götürüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çayağzı Plajı’nı pırıl pırıl yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA