Çayağzı Plajı’nı pırıl pırıl yaptılar

ANTALYA'NIN Demre ilçesinin Kekova'ya açılan penceresi olan Çayağzı Limanı ve Çayağzı Plajı, 28 Aralık günü yağan şiddetli yağmur sonrası oluşan selde çöplüğe döndü.Demre'de Kokar Çay'ın getirdiği portakal, boş ilaç ve meşrubat kutuları, sebze atıkları plajı ve liman çevresini doldurdu. Demre Belediyesi'nin 8 kişilik nöbetçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan üç gün boyunca plaj ve liman çevresindeki çöpleri topladı. Araç giremeyen plajdan toplanan çöpler, belediye ekipleri tarafından yola taşındı. Buradan çöp kamyonlarına yüklenen çöpler, atık merkezine götürüldü.