İş dünyasına finans desteği

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Halkbank ile özel finansman anlaşması imzaladı. Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir, 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması'na önce ATSO Başkanı Davut Çetin, ardından da ATB Başkanı Ali Çandır ile imzaladı. Protokol kapsamında ATSO ve ATB üyesi işletmelere 1.5 yıla yayılan esnek vade imkânı sunulurken, satıcı işletmeler de Halkbank garantisi ile tahsilat sorunu yaşamayacak.ATSO Başkanı Çetin, protokolün hem alıcının hem de satıcının nakit akışlarını rahatlatacağını söyledi. Çetin, "İmzaladığımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacına merhem oluyoruz. Anlaşma kent ekonomisinde çarkların dönmesine destek verecek" dedi. ATB Başkanı Çandır ise çalışmanın alıcı ile satıcının ticari ilişkisini güvence altına aldığını, satıcının tahsilat kaygısı taşımadan banka garantisiyle malını satabileceğini kaydetti. Her iki başkan da protokole öncülük eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür etti.