Pompalı saldırıya 11 yıl ceza

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde alacağı olduğu iddiasıyla Baygut Eczanesi'nde 2.5 dakika boyuncu pompalı tüfekle ateş açan ve 'silahlı nitelikli yağma, mala zarar verme' suçundan yargılanan Ali Yağcı'nın cezası belli oldu. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ali Yağcı, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık Ali Yağcı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Ali Yağcı , "Olay günü müştekilerden para istemedim. Ben eczaneye zarar vermek istedim. Ancak ben kesinlikle para istemedim. Olayda pişman olup kendim uzaklaştım ve teslim oldum" dedi. Sanık avukatı da olayın yaklaşık 2.5 dakika içerisinde başlayıp sonlandığına dikkat çekerek, müvekkilinin iş yeri içerisinde bulunan çalışanlar ile yüz yüze herhangi bir diyalogu bulunmadığını ileri sürdü.Mahkeme heyeti, sanık Ali Yağcı'ya 11 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Olay, Kökez Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddia'ya göre eczacının yakını olan R.T.'den alacağı olduğunu belirterek çalışanlardan para isteyen Yağcı, olumsuz yanıt alınca önce eczanenin içinde, ardından da dışarıda pompalı tüfekle ateş açmıştı. Ali Yağcı'nın haznesindeki fişekler bitince tüfeğini tekrar doldurduğu ve toplam 14 kez ateşlediği saptanmıştı. Ali Yağcı'nın, 20 ayrı suçtan da sabıkası olduğu saptanmıştı.