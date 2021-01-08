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Şarkılı türkülü tarımsal üretim

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Şarkılı türkülü tarımsal üretim
ANTALYA'DA ürün fiyatlarının artması çiftçiyi sevindirdi. Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde yüksek seyreden yeşilbiber fiyatlarından mutlu olan üretici hasat yapılan sera içinde ellerinde biberlerle çiftetelli oynadı. Renkli ve eğlenceli görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Aksu'daki biber üreticileri de geçen yıla oranla fiyatların yüzde 30-40 yüksek olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

AVOKADO BESTESİ
Alanya'nın en çok tercih edilen tropik meyvelerinden olan avokado da şarkılara konu oldu. Türkiye'deki üretimin yüzde 80'inin Alanya'dan karşılandığı avokado, Kemaneci Abdurrahman Fakı'nın şarkısına konu oldu. Avokado için hazırlanan şarkı, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Avokadonun yararlarının da anlatıldığı şarkı ile farkındalık da oluşturuldu.
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Şarkılı türkülü tarımsal üretim
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