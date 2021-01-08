Şarkılı türkülü tarımsal üretim

ANTALYA'DA ürün fiyatlarının artmasıçiftçiyi sevindirdi.Demre ilçesinebağlı BeymelekMahallesi'nde yüksekseyreden yeşilbiberfiyatlarındanmutlu olan üreticihasat yapılan sera içinde ellerindebiberlerle çiftetelli oynadı. Renkli veeğlenceli görüntüler sosyal medyadases getirdi. Aksu'daki biber üreticileride geçen yıla oranla fiyatların yüzde30-40 yüksek olmasının sevindiriciolduğunu kaydetti.Alanya'nın en çok tercih edilen tropik meyvelerinden olan avokado da şarkılara konu oldu. Türkiye'deki üretimin yüzde 80'inin Alanya'dan karşılandığı avokado, Kemaneci Abdurrahman Fakı'nın şarkısına konu oldu. Avokado için hazırlanan şarkı, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Avokadonun yararlarının da anlatıldığı şarkı ile farkındalık da oluşturuldu.