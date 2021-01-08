Şarkılı türkülü tarımsal üretim

ANTALYA'DA ürün fiyatlarının artması
çiftçiyi sevindirdi.
Demre ilçesine
bağlı Beymelek
Mahallesi'nde yüksek
seyreden yeşilbiber
fiyatlarından
mutlu olan üretici
hasat yapılan sera içinde ellerinde
biberlerle çiftetelli oynadı. Renkli ve
eğlenceli görüntüler sosyal medyada
ses getirdi. Aksu'daki biber üreticileri
de geçen yıla oranla fiyatların yüzde
30-40 yüksek olmasının sevindirici
olduğunu kaydetti.
AVOKADO BESTESİ
Alanya'nın en çok tercih edilen tropik meyvelerinden olan avokado da şarkılara konu oldu. Türkiye'deki üretimin yüzde 80'inin Alanya'dan karşılandığı avokado, Kemaneci Abdurrahman Fakı'nın şarkısına konu oldu. Avokado için hazırlanan şarkı, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Avokadonun yararlarının da anlatıldığı şarkı ile farkındalık da oluşturuldu.