Akrep ilk peşinde

FTA Antalyaspor, bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla maçın taktik çalışmasını tamamlayan ve ligde 17'nci haftayı 21 puanla tamamlayan kırmızı beyazlılar, Göztepe deplasmanında galibiyet hedefliyor. Kazandığı 21 puanın 16'sını sahasında oynadığı maçlarda elde eden kırmızı beyazlılar, deplasmanda bu sezon henüz galip gelemedi. Akrep, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Kırmızı beyazlılar Göztepe deplasmanından da puanlarla dönüp, yükselişini sürdürmek ve bu sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi istiyor.

TAKIM İYİLEŞME DÖNEMİNE GİRDİ

Antalyaspor, bu sezon iç sahadaki 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Ulaştığı 21 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı beyazlılar, şu ana kadar aldığı galibiyetlerin tamamını sahasında kazandı. Fraport TAV Antalyaspor, 3-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinden önce, sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0, 3. haftada Yukatel Denizlispor'u 1-0, 11. haftada MKE Ankaragücü'nü 1-0 ve 13. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi. Fatih Karagümrük maçıyla bu sezon ilk defa üç puanı üç golle elde eden FTA Antalyaspor, gol yemeden aldığı dört galibiyetin ardından ilk kez bir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı dokuzuncu lig mücadelesinde üçüncü galibiyetine ulaşan Akrep, diğer 6 mücadelede kırmızı beyazlılar, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Geçen haftayı Trabzonspor deplasmanında 1-0 kaybeden ev sahibi Göztepe, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. İzmir ekibi, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Bu 5 maçlık süreçte sadece 1 puan toplayabilen sarı kırmızılılar, alt sıralara doğru gerilemeye başladı. Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor'da ise Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.