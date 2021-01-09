İhracat hız kesmedi

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) verilerine göre, 1 Ocak-31 Aralık 2020 ihracatı, 2019'a göre yüzde 7.2 oranında artarak 1 milyar 921 milyon 723 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020'de toplam 158 ülkeye ihracat yapılırken, 2019'a göre 130 milyon dolara yakın artış yaşandı. Üç ayrı sektörde ele alınan ihracat rakamlarına göre ilk sıradaki tarım sektörü yüzde 27.6 oranındaki artışla 900 milyon 345 dolar oldu. İkinci sırada yüzde 1.2 gerileyen sanayi sektörü 621 milyon 169 bin dolar, üçüncü sıradaki madencilik sektöründe ise yüzde 12.5'lik düşüşle 400 milyon 208 bin dolarlık ihracata ulaşıldı.

SANAYİ İHRACATI

Sanayi sektöründe hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik hizmetler, makine ve aksamları, demir ve demirdışı metaller, çelik, çimento, savuinma ve havacılık ile mücevher ve iklimlendirme şeklindeki sanayi mamulleri ihracatı yüzde 3.4 düşüşle 406 milyon 345 bin dolar oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 4.5 artışla 171 milyon 712 bin dolar oldu. Tekstil, deri ve halıdan oluşan tarıma dayalı işlenmiş ürünler ihracatı yüzde 2.3 düşerek, 24 milyon 710 bin dolarda kaldı.

MEYVEDE REKOR ARTIŞ

İhracatın lideri yaş meyve sebze sektöründe, yaş meyve ihracatı yüzde 36.8 artışla 246 milyon 915 bin dolar oldu. Çilek dışında tüm meyvelerin ihracatı artarken, kiraz-vişne yüzde 24 artış, 77 milyon 433 bin dolar, nar yüzde 34 artış, 39 milyon 290 bin dolar üzüm ise yüzde 22 artış, 30 milyon 244 bin dolar ile ilk üçte yer aldı.

C VİTAMİNİNE TALEP PATLADI

Turunçgil ihracatı yüzde 61 artışla 31 milyon 423 bin dolara yükseldi. C vitamini deposu portakal, mandalina, limon ve greyfurt korona sürecinde talep patlaması yaşadı. Mandalina yüzde 67 artış, 11 milyon 136 bin dolar, yimon yüzde 16 artış, 9 milyon 691 bin dolar ve portakal ise yüzde 201 artış ve 7 milyon 787 bin dolar ile ilk üç sırayı paylaştı.

DOMATES VE BİBER

Yaş sebze sektörü ihracatı yüzde 16.5 artarak 307 milyon 357 bin dolar gerçekleşti. Domates yüzde 8.8 artış, 126 milyon 778 bin dolar, biber yüzde 23.5 artış, 110 milyon 192 bin dolar ve salatalık yüzde 24 artış, 28 milyon 627 bin dolar ile en çok ihraç edilen ürünler oldu. KİMYA SEKTÖRÜ ARTTI

171 milyon dolar ihracatı aşan kimya sektöründe, yüzde 11 artışla 83 milyon 879 bin dolarlık plastik ve mamulleri, yüzde 15 düşüşle 29 milyon 293 bin dolarlık uçucu yağlar ve kozmetikler, yüzde 12 artışla 21 milyon 980 bin dolar gübre, 11 milyon 355 bin dolar anorganik kimyasallar öne çıktı. Antalya, Isparta ve Burdur'un 2020'de ihracat yapılan 158 ülke içinde en çok ihracat yapılan ilk üç ülke ise Çin, Almanya ve Rusya oldu.