Oh be nihayet

üper Lig'in 18. haftasında FTA Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek bu sezon deplasmanda ilk kez 3 puanla tanıştı. İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarı kontra ataklarla gol arayan kırmızı beyazlılar 77'nci dakikada Doğukan ile sonuca ulaştı ve puanını 24'e çıkartıp yükselişe geçti. İLK YARIDAN NOTLAR10. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı. 26. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ideye müsait durumda pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Boffin topu kornere gönderdi. 30. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar giren Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 42. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol taraftan yaptığı ortada, topa kale önünde kafayla vuran Ideye'nin şutu az farkla auta gitti. ALTIN GOL2. YARIDA GELDİ46. dakikada topla ceza sahasına giren Fredy'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Göztepe defansı engelledi. 49. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı. 70. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta gitti. 77. dakikada Fredy orta sahada kazandığı topla kontratağa çıktı. Fredy'nin şutunda kaleciden dönen topa sert vuran Doğukan Sinik meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-185. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zlatko Tripic altıpas üzerinden yaptığı vuruşta topu auta gönderdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Antalyaspor'un oldu.