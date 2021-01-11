Kan bağışına kısıtlama yok

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde vatandaşlar, kan bağışında bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bağışçılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay'ın geçici kan merkezine geldi. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kan bağışında bulunan gönüllüler, işlemlerin ardından kendileri için hazırlanan izin belgeleriyle evlerine döndü.Kızılay yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir günde 80 ünite kan toplandıklarını belirtti. Anadolu Gençlik Derneği Manavgat Şube Başkanı Mehmet Gayretli, insanların kan verme bilincini artırmak için Türk Kızılay ile kan bağışı etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bağışçılardan Yunus Taş ise kısıtlama gününde kan verilebileceğini SMS ile öğrendiğini, salgın sürecinde herkesin bağış konusunda daha duyarlı olması gerektiğini aktardı.