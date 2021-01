Koronavirüs günlerinde Akdeniz’in güvenli limanı

Koronavirüs sürecinde birçok yerli ve yabancı turist izole yaşam tarzını benimsedi. Bu turizme de yansıdı. Son dönemde karavan, çadır ve villa tatillerine talep artıyor. Moda olan tatil türlerinden biri de teknede yaşam oldu. Salgın döneminde Türkiye'yi güvenli liman olarak görüp yurtdışından tekneleriyle Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen çok sayıda turist, günlerini burada geçiriyor. Aralarında Rus, Alman ve Ukraynalı turistlerin olduğu grup, yılbaşını da marinada geçirdi. Ukraynalı Dmytro Laskolko, 11 kişilik arkadaş grubu ile birlikte Noel tatilini Türkiye'de deniz üzerinde geçirmek için Fethiye'ye geldiklerini belirterek, "Her ülkede var ama diğer ülkeler kısıtlama konusunda daha sert. Pandemi tedbirleri Türkiye'de ülkemizden çok daha iyi. Türkiye'de daha güvenliyiz" ifadelerini kullandı.Rus uyruklu Evgeniia Mavrina ise, Türkiye'de her yerde maske takıldığına dikkat çekerek, "Bizim ülkemizde de Türkiye'de olduğu gibi birtakım kısıtlamalar var. Ülkemizde maskeyi sadece kalabalık ortamlarda takıyoruz ama Türkiye'de her yerde takılması isteniyor. Bu tedbir harika" diye konuştu. İlk kez Fethiye'ye geldiğini söyleyen Mavrina, "Fethiye doğası ve havası ile mükemmel. Tekrar geleceğim" dedi.Limanda izole tatili tercih eden isimler arasında yerli turistler de yer aldı. Almanya'da emekli olup, teknesi ile dünyayı gezmeye çıktıklarını söyleyen Edip Arslan, "Biz 9 senedir teknede yaşıyoruz. Bu sene kışlamayı Fethiye'de yapıyoruz. Benim favorim şimdiye kadar Portekiz'di. Portekiz'de bir buçuk iki sene gezdim ama buraya gelince daha güzel olduğunu gördüm. Türkiye tam bir cennet" diye konuştu. Pandemi dönemini deniz üzerinde izole olarak geçirmek için Ankara'dan Fethiye'ye geldiklerini söyleyen Begüm Çakmur ise "Biz Ankara'da evimizden dışarıya hiç çıkmadık. Fethiye'ye geldik kendimizi teknemize kapattık. Aşı geldiğinde hepimiz aşı olacağız" dedi.