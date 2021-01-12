Çamurdan enerjiye

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), Türkiye'de bir ilk olan Solar Çamur Kurutma Tesisi, 2 bin 645 ton atık çamuru çimento fabrikaları ya da enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirdi. Tesis, hem arıtma çamurunun doğaya karışmasını engelledi, hem de atığı alternatif bir enerji kaynağına dönüştürerek ülke ekonomisine ve doğaya sağladığı katkı ile Türkiye'ye örnek oldu.Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, tesisin ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten sağladığını belirterek, "Tesiste güneşli olmayan günlerde ihtiyaç duyulan kuruluk oranının sağlanabilmesi için doğalgazlı yerden ısıtma sistemi de var. Ancak 5 yıl içerisinde bu sistemi hiç kullanma ihtiyacı doğmadı" şeklinde konuştu.Yatırım öncesindeki atık çamur işletme, nakliye ve bertaraf maliyetleri göz önüne alındığında tesisin kendini amorti ettiğini aktaran Bahar, "2015 yılında 1 milyon Euro yatırımla kurduğumuz tesis, tüm işletme giderleri hesaba alındığında 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti etti. Şimdi o parayla, borçlanmadan, ek kaynak arayışına girmeden sanayicilerimiz ve Antalya için yeni yatırımlar, yeni projeler hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Bahar ekonomik yönünün yanı sıra, projenin çok önemli bir çevresel etki yarattığını da sözlerine ekledi.Solar Çamur Kurutma Tesisi, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Çevre Sorunları Araştırma Merkezi tarafından Çevre Hizmet Ödülü'ne de layık görüldü. Antalya OSB, bu ödül ile doğa ve çevre duyarlığı nedeniyle aldığı ödül sayısını üçe çıkardı. Türkiye'nin en çevreci OSB'si olma özelliğini kanıtladı.