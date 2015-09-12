İşte Cizre gerçeği

Cizre'de 8 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı ve beraberindeki olayların perde arkasında terör örgütünün katliam planı yatıyor. O hain planı AKŞAM açıklıyor: Güvenlik güçleri PKK'nın iç savaşın merkezi olarak seçtiği Cizre'ye gruplar halinde bir ayda 200 azılı suikast timini yerleştirdiğini belirledi. Bu timler halkın evlerini zapt edip yerleşti. Kuzey Irak'taki Haftanin kampından gelen teröristlere kırsalda yetişmiş azılı teröristler de katıldı. Uzun namlulu silahlar ve patlayıcılarla yığınak yapan suikast timinin hedefinde güvenlik güçlerine çok büyük kayıplar yaşatacak seri eylemler vardı.



KANDİL: SİVİLLLERİ ÖLDÜRÜN!



Kandil kaos ortamının alevlenmesi için timlere 'Sivilleri de öldürün' talimatı verdi. Bu bilgi üzerine ilçe adeta güvenlik çemberine alındı. Özel harekat timleri o hainleri gasp ettikleri evlere hapsetti. Bu sefer de azılı teröristler 'siviller ölüyor', 'Cizreliler aç kaldı' gibi yalanlar üretti. Bunun üzerine Demirtaş HDP heyetiyle Cizre'ye girmeye çalıştı ancak geri dönmek zorunda kaldı. Güvenlik güçleri operasyonlarda aralarında suikast timlerinin de olduğu 32 teröristi etkisiz hale getirmişti.



İstanbul'da 17 PKK'lı gözaltında



İstanbul Emniyet Müdürlüğü teyakkuzda! Ekipler 11 ilçede 28 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 14'ü PKK ve YDG-H üyesi olduğu öne sürülen toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 12 molotofkokteyli çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Hainlerin alçak yalanları

Dağlıca ve Iğdır'da kalleşçe saldırılarla asker ve polisimizi şehit eden PKK, 6 gündür Cizre'de ağır kayıplar verdi. Cizre'yi kurtarılmış bölge ilan etmek isteyen PKK yaptığı kara propagandayla HDP ve CHP'lilerden de destek aldı.



İçişleri Bakanı Selami Altınok Cizre'de 6 gündür terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmalarda 34 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Cizre'yi kurtarılmış bölge ilan etmek isteyen ancak asker ve polisimizin karşısında duramayan PKK bu sefer de en iyi bildiği yolu denemeye çalışıyor: Kara propaganda! Türk askeri ve polisinin sözde Cizre'de sivil halka katliam yaptığı görüntüsünü vermeye çalışan PKK ve yandaşları sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Bu yalanlara HDP ve CHP'li vekiller de destek veriyor. İşte o yalanlar:



CHP DE ALET OLUYOR



Cizre'de teröristlere yönelik yapılan operasyonu halkın tamamına karşı yapılıyormuş gibi sunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyadan şunları yazdı: Cizre'de insanlık öldürülüyor. 150 bin kişi gözaltında çocuklar aç ve ilaçsız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu: Cizreli 120 bin kişi toplu hapiste yaşam hakkı tehdit altında. Bunun adı faşizm.