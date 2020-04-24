Amasya’da 156 yıllık Ramazan geleneği

Amasya’da, 156 yıllık devam eden gelenek ile her Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi’ne çıkarak konser veren belediye bandosu, bu yıl da geleneğini sürdürdü.Amasya belediye bandosu, bu Ramazan ayında da 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı’nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar öncesi konser vermeye devam ediyor. 156 yıldır devam eden bu gelenek kapsamında belediye bandosu bugün iftar zamanı Harşena Dağı’na çıkarak marşlar çaldı.Bando Şefi Hakan Dinçer (38), "Bu yılda her yıl olduğu gibi geleneğimizin 156. yılını devam ettiriyoruz. Bu yıl Ramazanımız buruk geçecek ama biz halkımıza neşeli güzel marşlar, oyun havaları üstü açık otobüsümüzle icra edeceğiz. Amasya halkımız evde kalsın, biz onların isteklerini balkonda icra edeceğiz. Ramazan geldiği zaman akla ilk gelen bando ve top geleneği geliyor. Bu bando geleneği de 156 yıllık bir etkinlik” dedi.Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Bu sene 156.sını burada ifa edeceğiz. Bu Mutasarrıf Ziya Bey tarafından başlatılmış. Yani iftar saatinin bildirilmesi ve yine sahur saatinin bildirilmesi maksadıyla bu sene 156. yılını tekrar burada kutluyoruz, ifa edeceğiz. Yani 156. iftarın başlangıcının haberini vereceğiz” diye konuştu.Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından 1860’lı yıllarda iftar ve sahur vakitlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan Ramazan topunu, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ateşledi.