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öldü! Yarın işlem yok...

41. ABD Başkanı George H.W. Bush'un ölümü nedeniyle ABD Borsaları yarın kapalı olacak! New York Menkul Kıymetler Borsası'nın yaptığı açıklamada; "" olarak bilinen eski ABD Başkanı Bush'un ölümü nedeniyle Günü'nde hisse senetlerinin işlem görmeyeceğini bildirdi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 09:43
Baba Bush öldü! Yarın işlem yok...

ABD borsaları, 5 Aralık Çarşamba günü 41. ABD Başkanı George H.W. Bush'un ölümü nedeniyle kapalı olacak.

New York Menkul Kıymetler Borsasından yapılan açıklamada, hisse senetlerinin "Baba Bush" olarak bilinen eski ABD Başkanı Bush'un ölümü nedeniyle ilan edilen Ulusal Yas Günü'nde işlem görmeyeceği bildirildi.

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 94 yaşındaki Bush, 30 Kasım'da Teksas eyaletinin Houston kentinde hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda aldığı kararla 5 Aralık Çarşamba gününü Ulusal Yas Günü ilan etmişti.

Ayrıca, tüm federal kurumlara Amerikan bayraklarının 30 gün boyunca yarıda tutulması emredilmişti.

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Baba Bush öldü! Yarın işlem yok...
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