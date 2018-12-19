ABD, Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi gözden geçiriyor

Washington yönetiminin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümü çabaları çerçevesinde insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi gözden geçirdiği bildirildi.

Güney Kore'yi ziyaret eden ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kendisine, ABD'nin Kuzey Kore'ye sağlanan insani yardım politikasının gözden geçirilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Biegun, Kuzey Kore'de faaliyet gösteren birçok örgütün, bazen Kore halkına sağlanan meşru insani yardımın dağıtılmasını engelleyen katı uluslararası yaptırımlardan endişe ettiğinin farkına vardığını belirterek gelecek yılın başında ABD yönetiminin bu durumun nasıl iyileştirilebileceğini ele almak üzere Amerikalı yardım kuruluşlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.

Güney Kore'deki temaslarında Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerde ilerleme sağlamak amacıyla birlikte çalışma yöntemlerini ele alacaklarını ifade eden Stephen Biegun, ABD vatandaşlarının, insani yardımların dağıtılması amacıyla Kuzey Kore'ye seyahat etmelerinin değerlendirmeye alınacak konular arasında yer aldığını bildirdi.

Biegun'un açıklamalarına Kuzey Kore'den henüz yanıt gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıklamıştı.

Kuzey Kore, ABD Hazine Bakanlığının insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesiyle aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu üç üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine almasına sert tepki göstermişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan açıklamada, ABD'nin son yaptırımlarının, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin önünü sonsuza kadar kapatabileceği" ifadesi kullanılmıştı.