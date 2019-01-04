ABD Kongresinde Türk Rüzgârı

Washington,DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage ORGANİZATİON, ABD Kongresinin ilk günü yapılan yemin töreninde hazır bulunarak kırkın üzerinde Kongre ve Senato Üyesi ile görüştü.

ABD Kongresinde ilklerin yaşandığı günde 2 Müslüman üye Kur'an-ı Kerim'e el basarak, görevlerine başlarken 2 Kızılderili kökenli Kongre üyesi de ilk defa Kongreye girmiş oldu. Temsilciler Meclisi Başkanlığına Nancy Pelosi seçilirken 102 üyenin kadın seçilmesi bir rekor olarak değerlendirildi. İlk defa 55 Afrika ve 37 Latin kökenli kongre üyesi yüksek bir sayıya ulaşırken, Teksas eyaleti ilk defa iki tane Latin kökenli kongre üyesini Washington,DC'ye yolladı.

KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN ETMELERİ GÜNDEM OLDU

THO Başkanı Ali Çınar ve ekibi, iki Müslüman Kongre üyelerini de ziyaret ederek kendilerini tebrik etti. Türkiye'ye önem verdiklerini belirten Somali asıllı Ilham Omar ve Filistin asıllı Rashida Tlaib,Türk-Amerikan toplumunun desteğinden dolayı da teşekkür ettiler. İlhan Omar , Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin asıl yazarı ve Başkanlarından Thomas Jeffersonun 1765 yılında aldığı Kuran'ı Kerim üzerine yemin etti. İki Müslüman üyenin Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etmeleri ABD'nin gündemine oturdu.

Filistin asıllı Rashida Tlaib'ın, odasındaki Filistin devletinin bulunmadığı Ortadoğu haritasına Filistin'i sonradan el yazısı ile eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

THO Başkanı Ali Çınar ve Ekibi,Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Kongrede Türkiyenin öneminin daha iyi bilinmesi için 2019 yılında Kongre içinde de programlar yapacaklarını söyledi.

TÜRKLERİN ABD SİYASETİNDE YÜKSELMESİ İÇİN ÖRNEK BİR BAŞARI

Türk-Amerikan ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiğini belirten THO Başkanı Çınar, 2019 yılında Kongre Üyeleri ile ilişkilerin önemli olduğunu söyledi.ABD Kongresinde şuanda 108 tane üyesinin Türk Dostluk Grubu üyesi olduğunu söyleyen Çınar, bu sayının yeni dönemde artacağını belirtti. Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine olan üyelerle görüşme ve ikili ilişkilerin yasalar çerçevesinde anlatılmasının önemine dikkat çeken Çınar, New Jersey eyaletinin Chatham Bölge Belediye Başkanlığına Tayfun Selen'in getirilmesinin Türklerin ABD siyasetinde yükselmesi için örnek bir başarı olduğunu söyledi.