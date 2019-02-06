Maduro televizyonda açıkladı

Nicolas Maduro, Russia Today (RT) İspanyolcaya verdiği röportajda, ülkedeki problemlerin ancak diyalogla çözülebileceğini, gasp ve darbe ile bir netice alınamayacağını belirtti.

Muhalefete ve bütün ülkelere uzlaşı ve diyalog çağrısını yineleyen Maduro, tarihte nasıl anılacağının kendisi için önemi bulunmadığını ancak "halkına sırtını dönüp kaçan, sözlerine sadık olmayan, hain ve zayıf bir lider olmayacağını" söyledi.

Maduro, tek amacının halka karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırganlığı karşında hazır olduklarını ifade etti.

"TRUMP'IN SAVAŞ NEDENİ; VENEZUELA'NIN ZENGİNLİKLERİ"

Bazı ülkelerin seçim çağrılarına yönelik soruya Maduro, herhangi bir seçime ihtiyaç duymadıklarını kaydederek, seçim çizelgesine uygun olarak 2020'de Parlamento seçimlerini yapacaklarını dile getirdi.

Trump'ın, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu söyleyen Maduro, "Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, Venezuela'nın zenginlikleridir, altın, gaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginlikleri." ifadelerini kullandı.

Maduro, dünya ile iletişim kanallarını her zaman açık tutacaklarını yineleyerek, "Venezuela'da işgal olmayacak ancak bu kutsal topraklarımızı savunmak için hazırlıklı olmayacağımız anlamına gelmez." dedi.

"EKONOMİK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ülkedeki ekonomik problemleri çözmek için tedbir alacaklarını belirten Maduro, "Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Maduro, nakit akışının tamamen ABD'ye bağlı olmadığının altını çizerek, açığı Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelere daha fazla petrol satarak gidereceklerini açıkladı.