Trump’tan yine darbe tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın seçilmiş lideri Nicolas Maduro'ya karşı darbe tehdidini sürdürüyor. Muhalefet lideri Juan Guaido'nun 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesini ilk tanıyan lider olan Trump, bu kez de Maduro'yu desteklemeye devam eden Venezuela ordu mensuplarını "üstü kapalı" tehdit etti. "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar" diyen Trump, "Juan Guaido'nun yanındayız. Eğer Maduro'yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz" dedi. Öte yandan Japonya hükümeti de kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido'yu desteklediklerini açıkladı.



ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

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