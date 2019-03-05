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'den 'ya 3 milyondan fazla

, tarafından Rusya'daki birçok internet hattına birkaç gündür toplamda 3 milyondan fazla gerçekleştiğini açıkladı.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:12
ABD'den Rusya'ya 3 milyondan fazla siber saldırı

Rusya, ABD tarafından Rusya'daki birçok internet hattına birkaç gündür toplamda 3 milyondan fazla siber saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, ABD tarafından Rusya internet hatlarına son birkaç gündür 3 milyondan fazla siber saldırı gerçekleştiğini söyleyerek, Amerikalılar ile bu konuyu konuşacağını açıkladı. Antonov yaptığı açıklamada, "Bu durumların yaşanması her iki ülkeye zaman kaybettiriyor.

Çünkü bu saldırılar karşısında üçüncü bir ülkeden de saldırılar gelebilir. Sadece birkaç gün önce başlayan toplamda 3 milyondan fazla siber saldırının ABD topraklarından Rusya internet hatlarına yapıldığını belirtmek istiyorum. Amerikalı muhataplarımla bu konuyu görüşüp bu saldırıların kimler tarafından yapıldığının belirlenmesini talep edeceğim" dedi.

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ABD'den Rusya'ya 3 milyondan fazla siber saldırı
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