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'yi sarsan bomba iddia... Trump 'e bilerek göz yumdu

basını, Başkan ’ın istihbaratının dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 20:29 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 20:29
ABD'yi sarsan bomba iddia... Trump İsrail'e bilerek göz yumdu
ABD basını adı verilemeyen üst düzey 3 yetkili kişiye dayandırdığı haberlerde Başkan Donald Trump'ın İsrail istihbaratının Beyaz Sarayı dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti.

ABD gündemine oturan iddialara göre İsrail'in ABD hükümetini dinleme amaçlı, Beyaz Saray'ın çevresindeki hassas bölgelere cep telefonu gözetleme ve dinleme cihazlarının yerleştirildiği belirtildi. Öte yandan haberler Trump'ın dinlenmeye ilişkin bilgisinin olduğu ve konu hakkında hiçbir şey yapmadığı öne sürüldü.

İSRAİL TARAFINDAN YALANLAMA
İddiaların ABD basınında geniş yer almasının üzerine ABD'deki İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Elad Strohmayer konuya ilişkin açıklamada bulundu. Strohmayer, İsrail'in bahsi geçen cihazları yerleştirmediğini belirterek, "Bu iddialar kesinlikle saçma. İsrail, ABD'de casusluk yapmıyor" dedi.
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ABD'yi sarsan bomba iddia... Trump İsrail'e bilerek göz yumdu
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