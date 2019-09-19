Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Amerika Haberleri > ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti

'de kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti

'de kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığına" yakalanan vaka sayısının 500'ü aştığı bildirildi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 20:45
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'nin 38 eyaleti ve bir bölgesinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığına" yakalanan vaka sayısının 530'u bulduğunu duyurdu.

Ülkede "gizemli akciğer hastalığı"ndan ölenlerin sayısının da 7'ye yükseldiği belirtildi. Vakaların üçte ikisini, 18 ila 34 yaşındakilerin oluşturduğu, büyük bölümünün erkek olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı inhalasyon hasarına benzetiyor. ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"nda ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN