Kahramankazan’da anlamlı söyleşi

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde, 'Yurdumun Değerleri' etkinliği kapsamında gerçekleştirilen "Vatan Sağolsun" söyleşisi şehit yakınlarını öğrencilerle buluşturdu. Söyleşiye Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve İlçe Kaymakamı Engin Aksakal da katıldı. Ertürk, söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir programa katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ertürk, "Gençlerimizle şehit yakınlarımızın buluşması çok önemli. Onlar bizin için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlardır. Gençlerimize onların en yakınları olan ailelerinin, bu kahramanları anlatması da oldukça anlamlı. Eğer onların bu kahramanlıkları olmasaydı bizler bugün bu söyleşiyi gerçekleştiremezdik. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. Şehitleri anlatt ılar Söyleşi kapsamında terörle mücadele sırasında şehit düşen erler Tunahan Doktur'un babası Mustafa Doktur ve Yusuf Pazar'ın babası Yaşar Pazar ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar'ın eşi Nuray Anar ve Ümit Güder'in kızı Figen Güder konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu. Konuşmacılar şehitlerin yaşam öykülerini öğrencilere anlattı. Şehit yakınlarına ve Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel'e plaket takdim edildi.

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