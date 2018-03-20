Taşeron işçiler için kadro sınavı başladı

BUGÜN NELER OLDU

İKİ Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte Mamak Belediyesi bünyesinde çalıştırdığı bin 446 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı. Taşeron çalışanlar için yapılan düzenlemeyle kadroya geçiş hakkı tanınan personel, uygulamalı sınava tabi tutuluyor. Adayların tek tek girdiği sınavda, personele hangi alanda birimde çalışıyorsa o alanı kapsayan sorular soruluyor. 5 gün sürecek uygulamalı sınavın sonuçları 26 Mart Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların ilanından sonra, 2 Nisan'da kadro geçişleri yapılmış olacak.