Eski toprak ayağa kalktı

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı darbe girişiminin merkez üssü olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na giderek hainlere 'dur' diyen ve bu sırada bacağından vurulan 72 yaşındaki Mustafa Zorova sağlığına kavuşuyor. Bugüne kadar 33 ameliyat geçiren ve ayağına platin takılan Gazi Zorova dışarı çıkamasa da evinde yavaş yavaş adım atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sağlığı ile yakından ilgilendiği Zorova'yı Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de yalnız bırakmıyor.

YAVAŞ YAVAŞ YÜRÜYORUM

15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışmasından bu yana tedavileri süren Zorova sancılarının devam ettiğini ancak bu ağrıların öneminin olmadığını ve önemli olan Türkiye'nin bekası ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde birkaç ameliyata daha gireceğini belirten Gazi Zorova, "Günlerim evde geçiyor. Evin içerisinde yavaş yavaş yürümeye çalışıyorum. İnşallah yaza doğru iyi olacağım. Sağlığıma kavuşuyorum. Eski toprak olmasak daha zor olurdu" ifadelerini kullandı.

AFRİN'E GİDERİM

Afrin'deki Mehmetçik için sürekli dua ettiğinin söyleyen Mustafa Zorova, "Allah askerimizin yardımcısı olsun. Evde onlar için sürekli dua ediyorum. Hep içimden, 'oraya gitsem, Mehmetçiğimizi alnından öpsem' diyorum. Belediye Başkanımız Lokman Ertürk'e söyledim. İnşallah gideceğim. Cumhurbaşkanım emir verirse bu halimle yeniden ayağa kalkar Afrin'e bile giderim. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Benimle sürekli ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kahramankazan Belediye Başkanımız Lokman Ertürk'e ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi