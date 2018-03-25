Güven Hastanesi’nden yaşlılara özel konser

Ankara Güven Hastanesinde, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında konser verildi. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Güven Hastanesi Dr. Aysun Küçükel İkinci Bahar Geriatri Merkezi'nde ses sanatçıları Çiğdem-Cem Gürdal, burada bakım ve tedavileri yapılan yaşlılara keyif dolu anlar yaşattı. Müzik dinletisinin yapıldığı alanda yaşlıların yaptığı resim ve taş boyama eserleri sergilendi. Güven Hastanesi'nde Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Teslime Atlı, yaşlanmanın geri döndürülemez, durdurulamaz fakat yavaşlatılabilir bir fizyolojik olay olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Yaşlanma doğumla başlar ve hayat boyu devam eder. Kişiler hatta aynı kişide organlar arasında yaşlanma hızı farklı olabilir. Önemli olan kişinin kaç yaşında olduğu değil, ne kadar sağlıklı ve aktif yaşlandığıdır. Çocukluk çağlarından itibaren edinilen alışkanlıklar ve yaşam tarzı yaşlanma şeklini etkiler. Ancak sağlıklı ve aktif yaşlanmak için hiçbir zaman geç değildir." Prof. Dr. Atlı şöyle devam etti: "Yaşlı hastanın değerlendirilmesinde tıbbi değerlendirme yanında, ayrıntılı sosyoekonomik, psikolojik-mental, fonksiyonel ve ilaç-beslenme değerlendirmesi yapılmalıdır."

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