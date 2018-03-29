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Dolandırıcılık operasyonu

Giriş Tarihi: 29.3.2018
POLATLI'DA tefecilik ve dolandırıcılık olaylarına karıştıkları şüphesiyle takibe alınan 9 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda şahıslar, çok sayıda ve mühimmatla birlikte yakalandı. Operasyonla daha önceden kimlikleri tespit edilen M.K., Ç.E., F.C.K., E.T.Ç., S.Ş., N.E., F.Ç., M.E. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 2 milyon 700 bin TL değerinde karşılıksız çek ve senet, 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şahısların sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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Dolandırıcılık operasyonu
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