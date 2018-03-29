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El emeği göz nuru ilmek ilmek emek Hem çeyiz halısı hem geçim kaynağı olan ve mazisi üç bin yıla dayandığı söylenen Yağcıbedir halıları görücüye çıktı