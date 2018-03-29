El emeği göz nuru ilmek ilmek emek

Adını Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Yağcıbedir yörüklerinden alan Yağcıbedir halıları, CEPA AVM'de açılan sergide tanıtılıyor. Hiçbir katkı maddesi bulunmadan saf yünden üretilen ve kullanıldıkça parlayan halılara Ankara
lılar yoğun ilgi gösterdi. Her yıl yoğun talep nedeniyle Ankara'da 45 günlük sergi açtığını söyleyen Fahrettin Şahan "Halılarımızı Balıkesir Sındırgı bölgesinde köylerimizde dokumuş olduğumuz Yağcıbedir ve bunların devamı olan halılarımızı 19 Mart-20 Mayıs arasında Ankara'ya getirdik. Halılarımız tamamen köydeki tezgahlarımızda kızlarımız tarafından dokunmaktadır. 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Yağcıbedir halıları bugün hiçbir özelliğini motifini, desenini, rengini değiştirmeden hala varlığını sürdürmektedir" dedi. Yağcıbedir halıları 4 ana renkten oluşmakta diyen Şahan "Lacivert, Kırmızı, Beyaz ve Kahverengi.. Lacivert gökyüzünü, beyaz saflığı, kırmızı kanımızın rengini, beyaz ise temizlik anlamında olup kahverengi de toprağı göstermektedir" diye konuştu. ÇINAR AĞACI UZUN ÖMÜR DEMEK
"Motiflerin her biri ayrı anlam taşıyor" diyen Şahan daha sonra şunları söyledi: "Koç boynuzu Türkler'de gücü, çınar ağacı çok uzun bir ömrü temsil etmektedir. Bazı halılarımızın saçakları bağlı bazıları bağlı değil. Evdeki kızın nişanlı olup olmadığı, evli olup olmadığını göstermektedir. Saçağa bağlı olmayan başının bağlı olmadığını, saçağının ise bağlı olduğu halılar evli veya nişanlı olduğunu ifade etmektedir. Hepsi birer yaşam tarzını anlatıyor."