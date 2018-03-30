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Eryaman’da büyük dönüşüm

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Eryaman’da büyük dönüşüm

ETİMESGUT Belediyesi, 2012 yılına kadar atıl durumdaki 50 bin metrekarelik arsayı 5 yılda yaşam alanına dönüştürdü. 2013 yılında ve ile Emekliler Konağını hizmete açan belediye, bu yıl da Eryaman Atatürk Meydanı ile Çocuk Trafik Eğitim alanı yaptı. Havuz, Fin hamamı, Türk hamamı, duvar topu, bilardo, bowling, spor merkezi, güzellik merkezi ve etiSEM eğitim birimlerinin yer aldığı Etimesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi'nin 10 bine yakın üyesi bulunuyor.

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Eryaman’da büyük dönüşüm
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