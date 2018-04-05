Ankara
'nın başarılı okullarından biri olan ve adını aldığı ödüllerle duyuran Eşref Bitlis Ortaokulu öğrencileri, 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli yarışma düzenledi. 147 eserin yarışmaya katıldığı sergide dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Harekât Daire Başkanlığı'ndan da yetkililer katıldı. Sergiye El Bab Operasyonu'nda şehit düşen Binbaşı Şehit Bülent Albayrak'ın eşi Şerife Albayrak da katıldı. Eşine ayrılan köşede duygu dolu anlar yaşayan Albayrak sergideki resimleri tek tek inceledi. Okul Müdürü Nurullah Yılmaz, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.' Sanat sadece bir şekilden ibaret değildir, bir milletin nefes alışıdır, milletin duruşudur" dedi. Sergi açılışı öncesi 6. sınıf öğrencisi Aysun Yılmaz ve piyanist Zafer Gökçer ayrı ayrı piyano dinletisi ziyafeti verdi. Sergiye Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda görev yapan bir grup özel harekat polisi de katılarak öğrencilerle yakındandan ilgilendi.