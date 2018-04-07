ATO’da seçim maratonu

ATO
'dan yapılan açıklamaya göre, oda seçim
takvimi Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenirken, odanın meslek komitesi ile meclis üyeliği seçimi 14 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da yapılacak. Odanın 67 meslek grubunda, 248'i komite üyesi ve 181'i meclis üyesi olarak toplam 429 asıl üye ve yedeklerinin seçilmesi için ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 140 sandık kurulacak. Oy verme işlemi saat 09.00'da başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçim gizli oy, açık tasnif esasına göre gerçekleştirilecek. Seçim sonuçları, itiraz süresinin sonunda 18 Nisan tarihinde kesinleşecek. ATO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nun delegeleri seçimi de 20 Nisan'da 09.00-13.00 saatlerinde ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. HÜKÜMEK KOMİSERİ GÖZE TİMİNDE
Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO seçimlerinin, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın idaresinde, hükümet komiseri gözetiminde gerçekleşeceğini dile getirdi.