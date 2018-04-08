Fitoterapi alternatif değil, tamamlayıcı

NUMUNE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Fitoterapi
toplantısına Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu
ve Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan
katılarak doğru bilinen yanlışlar ve bitkiler hakkında bilgiler verdi. Numune Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, fitoterapinin tartışmalı ve az bilinen bir konu olduğuna dikkat çekti. Gerek tohum gerekse üretim aşamasında geçmişte yapılan bazı hataları ve sahip olduğumuz imkânlara gereken önemin verilmemiş olmasını eleştiren Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ise, hastalıklarla mücadelede bitkilerin büyük destek sağladığını söyledi. 'TÜKETİMDE BİR KARAR OLMALI'
Fitoterapi uygulamalarında hekim görüşünün önemini vurgulayan Saraçoğlu, "Her şeyde olduğu gibi gıdaların tüketiminde de bir karar olmalıdır, alınan miktarlara dikkat edilmesi çok önemlidir" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Saraçoğlu kendisinin önerdiği kürlerden ve bu kürlerin uygulama alanlarından söz etti. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ise fitoterapinin alternatif tıp değil, tamamlayıcı tıp kapsamında ele alınması gerektiğini vurguladı. Fitoterapi eğitiminin, tıp eğitimi kapsamında yer almadığına dikkat çeken Orhan, hekimlerin belki de bu nedenle fitoterapiyi çok fazla dikkate almadığına değindi. Orhan, tedaviyi tamamlayan fitoterapiyi işbirliği içinde uygulamanın faydalı olacağını ifade etti.