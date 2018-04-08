Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Fitoterapi alternatif değil, tamamlayıcı

alternatif değil, tamamlayıcı

Hastalıklarla mücadelede en büyük yeri olan bitkilerin önemi ’nde ele alındı. Bitkilerle tedavinin () alternatif tıp değil tamamlayıcı tıp kapsamında ele alınması gerektiği aktarıldı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Fitoterapi alternatif değil, tamamlayıcı
NUMUNE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen toplantısına Prof. Dr. ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. katılarak doğru bilinen yanlışlar ve bitkiler hakkında bilgiler verdi. Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, fitoterapinin tartışmalı ve az bilinen bir konu olduğuna dikkat çekti. Gerek tohum gerekse üretim aşamasında geçmişte yapılan bazı hataları ve sahip olduğumuz imkânlara gereken önemin verilmemiş olmasını eleştiren Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ise, hastalıklarla mücadelede bitkilerin büyük destek sağladığını söyledi.

'TÜKETİMDE BİR KARAR OLMALI'
Fitoterapi uygulamalarında hekim görüşünün önemini vurgulayan Saraçoğlu, "Her şeyde olduğu gibi gıdaların tüketiminde de bir karar olmalıdır, alınan miktarlara dikkat edilmesi çok önemlidir" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Saraçoğlu kendisinin önerdiği kürlerden ve bu kürlerin uygulama alanlarından söz etti. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ise fitoterapinin alternatif tıp değil, tamamlayıcı tıp kapsamında ele alınması gerektiğini vurguladı. Fitoterapi eğitiminin, tıp eğitimi kapsamında yer almadığına dikkat çeken Orhan, hekimlerin belki de bu nedenle fitoterapiyi çok fazla dikkate almadığına değindi. Orhan, tedaviyi tamamlayan fitoterapiyi işbirliği içinde uygulamanın faydalı olacağını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fitoterapi alternatif değil, tamamlayıcı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN