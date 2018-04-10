Başkan Tiryaki üniversite öğrencileriyle buluştu

Kendisinin de İstanbul Siyasal mezunu olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, önce okul yılları ve mesleki yaşantısı hakkında kısa bilgi verdi. Başkan Tiryaki, "Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi" başlıklı sunuma başlamadan önce öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerden mutlaka bir yabancı dili çok iyi öğrenmelerini isteyen Başkan Tiryaki, "Sizi mutlu eden şeylerin peşinden gidin" tavsiyesinde bulundu. "Sevdiğiniz işi yapın" diyen Başkan Tiryaki, meslek seçimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek en büyük mutsuzlukların yanlış meslek seçiminden kaynaklandığını söyledi. Zamanı verimli kullanmanın önemi üzerinde de duran Başkan Tiryaki, "Vaktinizi, cebinizdeki paradan daha iyi kullanın" dedi.

"Çok kitap okuyun, kendinizi iyi yetiştirin. Memleketin iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Emek harcayın. Mevla emeğinizi asla boşa çıkarmaz" ifadelerini kullanan Başkan Tiryaki, hayata tek bir pencereden bakmanın avantaj sağlamayacağını belirterek "Farklı görüşe ve düşünceye sahip olan insanlarla da bir araya gelin, onların da kitaplarını okuyun. Dünyaya sadece kendi gözlüğünüzden bakmayın. Her görüşe, her düşünceye hoşgörülü olun" dedi.



"BELEDİYECİLİK, İNSAN VE PARA KAYNAĞINI İYİ YÖNETME SANATIDIR"

Başkan Tiryaki, ardından Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi başlıklı sunuma geçti. Altındağ Belediyesinin çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Tiryaki, ilçenin eski hali ile yeni hali arasındaki farkları gözler önüne serdi. Başkan Tiryaki, belediyeciliği "İnsan ve para kaynağını iyi yönetme sanatı" olarak tanımladı. Belediye bütçesinin önemine de değinen Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesinin yıllardır bütçesini çok iyi yönettiğini belirterek, Türkiye'deki mali yapısı en güçlü belediyeler arasında olduklarını söyledi.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Başkan Tiryaki, son olarak öğrencilerin yanlarında getirdikleri "Şeref Defteri"ne de yazı yazdı.