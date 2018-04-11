Tarihin doğayla buluştuğu yer: Selime

Selimeliler Kalkınma Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği'nin Keçiören'de hizmete giren dernek binasının açılışı yapılan törenle gerçekleşti. Ankara'da yaşayan Selimeli ve Aksaraylıların yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Dernek Başkanı Orhan Çar, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

"BİR SONRAKİ HEDEF MİSAFİRHANE"

Açılışta konuşan Selimeliler Kalkınma Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çar, derneğin hizmet binasının açılışından dolayı çok büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Başkan Çar, dernek olarak Selimelilerin iyi günlerinde, kötü günlerinde; düğünlerinde, cenazelerinde, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde yanlarında olmak istediklerini belirterek, "Bir yıl önce kurduğumuz derneğimizin bugün, mülküne de sahip olduğumuz hizmet binasını açıyoruz. Bundan sonraki projemiz Selimeliler için Ankara'da bir misafirhane açmak ve hemşerilerimize Ankara'da konaklama imkanı sağlamak" diye konuştu. Derneğin bir başka hedefinin de bir burs oluşturarak üniversitelerde öğrenim gören Selimeli gençlere maddi destek vermek olduğunu ifade eden Çar,"Amacımız Selimeliler olarak yardımlaşmak ve dayanışmak. Bunun yanında, gelecek nesillere bir şeyler bırakabilirsek ne mutlu bize" dedi.

PERİ BACALARIYLA ÜNLÜ KASABA

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime kasabası Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden Ihlara Vadisi'nin bitiminde yer alıyor. Kale şeklinde inşa edilmiş ve aynı zamanda manastır olarak da kullanılmış Selime Katedrali, Selime Sultan Türbesi, kervan yolu ve peri bacalarıyla ünlü kasaba her yıl binlerce turist tarafında ziyaret ediliyor.