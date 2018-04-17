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Sincan Cimşit’te bin 100 kişilik cami ibadete hazır Sincan, yeni bir cami ve modern bir tesise kavuştu. Cimşit Mezarlığı’na yapılan camide toplam 6 bin kişi ibadet edebilecek

Giriş Tarihi: 17.4.2018