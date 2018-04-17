Sincan Cimşit’te bin 100 kişilik cami ibadete hazır

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sincan Çimşit Mezarlığı
'ndaki cami ve modern tesislerin yapımı tamamlandı. Cami ve tesislerin açılışını, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gerçekleştirdi. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki tesisin bir benzeri olan Çimşit Mezarlığı
'ndaki cami ve modern tesis yaklaşık 22 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa edilen tesiste cami içinde bin 100, cami dışında 5 bin kişi namaz kılabilecek. DEFİN İŞLEMLERİ KOLAYLAŞACAK
Morgları, gasilhaneleri ve çeşitli birimlerinin yer alacağı tesislerde artık cenaze işlemleri çok daha kısa sürede ve tek noktadan yapılabilecek. Çimşit Mezarlığı'ndaki camii ve modern tesisin açılışını gerçekleştiren Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tesisi yakından inceledi, buradaki çalışmalara ilişkinde yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte Cimşit Mezarlığı'ndaki yeni yapılan tesislerin çevresinde bulunan eski idari binalar konusunda da ne yapılacağına ilişkin yetkililerle istişarelerde bulundu. Başkan Tuna ve Başkan Ercan'a Sincan'da yoğun ilgi Başkan Tuna ile Başkan Ercan açılışın ardından ilçe merkezine geçerek Sincanlılarla sohbet etti; esnafın taleplerini dinledi.