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Ahmet’in anısı yaşatılacak

21 yaşında lösemiye yenik düşen ’ın anısına yapılan kütüphane Kahramankazan’daki Fatih Ortaokulu’nda gerçekleşen törenle açıldı

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Ahmet’in anısı yaşatılacak
Kahramankazan Belediyesi ve Ankaragücü taraftar gruplarından Sol Kapalı'nın, 21 yaşında lösemiye yenik düşen gücü taraftarı Ahmet Yasin Kayahan'ın anısını yaşatmak için Fatih Ortaokulu'nda kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü'nün çok büyük bir aile ve önemli bir camia olduğunu belirterek, Kahramankazan Belediyesi olarak Ankaragücü'nün ve Ankaragücü taraftarlarının yanında olduklarını söyledi. Ertürk, "Ahmet Yasin Kayahan kardeşimizin adının ilçemizdeki bu kütüphanede yaşayacak olması bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

GURUR VERİCİ
Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz emeği geçenlere teşekkür ederken, Ahmet Yasin Kayahan'ın anne ve babası ise bu özel günde duygularını ifade etmekte güçlük çekti. Anne Fatma Kayahan "Çok teşekkür ederim emeği geçen herkese. Gurur verici bir olay oğlum yaşayacak. Kütüphaneyi gördüm çok güzel olmuş. Oğlumun adı yaşayacak, çocuklar faydalanacak" diye konuştu. Baba Mehmet Kayahan ise, "Ben de aynı duygular içerisindeyim. Çocuğumun isminin yaşatılması için çok mutluyum uzaktan ve yakından emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi. Açılışın ardından Ertürk ve Akyüz kütüphaneyi inceledi.
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Ahmet’in anısı yaşatılacak
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