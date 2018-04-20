Ahmet’in anısı yaşatılacak

Kahramankazan Belediyesi
ve Ankaragücü
taraftar gruplarından Sol Kapalı'nın
, 21
yaşında lösemiye
yenik düşen Ankara
gücü taraftarı Ahmet Yasin Kayahan'ın
anısını
yaşatmak için Fatih Ortaokulu'nda
kurulan kütüphane düzenlenen
törenle açıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, Ankaragücü'nün
çok büyük bir aile
ve önemli bir camia olduğunu belirterek, Kahramankazan Belediyesi
olarak Ankaragücü'nün
ve Ankaragücü
taraftarlarının yanında olduklarını söyledi. Ertürk
, "Ahmet Yasin Kayahan
kardeşimizin adının ilçemizdeki bu
kütüphanede yaşayacak olması bizi çok
mutlu etti" diye konuştu. GURUR VERİCİ Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz
emeği geçenlere
teşekkür ederken, Ahmet Yasin Kayahan'ın
anne ve
babası ise bu özel
günde duygularını
ifade etmekte güçlük
çekti. Anne Fatma Kayahan
"Çok teşekkür
ederim emeği geçen
herkese. Gurur verici bir
olay oğlum yaşayacak. Kütüphaneyi gördüm
çok güzel olmuş. Oğlumun adı
yaşayacak, çocuklar faydalanacak"
diye konuştu. Baba Mehmet Kayahan
ise, "Ben de aynı
duygular içerisindeyim.
Çocuğumun isminin
yaşatılması için
çok mutluyum uzaktan
ve yakından
emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum, Allah
razı olsun"
dedi. Açılışın ardından
Ertürk ve Akyüz
kütüphaneyi inceledi.