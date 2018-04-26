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Büyükşehir’de engelsiz sergi

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Büyükşehir’de engelsiz sergi
YAŞAMI boyunca karşısına çıkan tüm engelleri aşan bedensel engelli Yusuf Akgün'ün açtığı sergiye, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın da gezdiği sergide, 1960-1990 dönemine ait Yeşilçam sinemasının aktör ve aktrislerin karakalem resimleri yer aldı. 6 yaşında elektrik direğine çıktığı sırada elektrik akımına kapılması sonucu iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, 2005 Dünya Paralimpik Oyunları dahil 13 farklı ülkede Türkiye'yi temsil etti.
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Büyükşehir’de engelsiz sergi
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