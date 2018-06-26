Dondurma ve Tatlı Festivali başlıyor

BU yıl ilki Zirve Fuar tarafından gerçekleştirilecek Ankara
Dondurma ve Tatlı Festivali ile sadece minikler değil, aynı zamanda büyükler de oldukça keyifli bir hafta sonu geçirecek. Ankara'nın en gözde festival alanı olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 29 Haziran - 01 Temmuz tarihleri arasında yılın en tatlı festivali düzenlenecek. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali'ne ev sahipliği yapacak olan başkentte yediden yetmişe dondurma ve tatlı seven herkes unutulmaz saatler geçirecek. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali'nde birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlenecek. Atölye çalışmaları, dans gösterileri, dondurma ikramları, yarışmalar ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak. Ayrıca festival alanında minik ziyaretçilere özel, hoş vakit geçirmeleri için birbirinden eğlenceli oyun alanları oluşturuldu. Minik ziyaretçiler, kendileri için hazırlanan sürprizli hediyeler ile festival alanında unutamayacakları bir gün geçirecek.