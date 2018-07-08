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Handan gözünü 2020’ye dikti

Avrupa, Dünya ve Paralimpik Oyunları’nda ’yi okçulukta temsil eden ’na katılmak istiyor

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Handan gözünü 2020’ye dikti
1981 yılında Erzincan'da doğan 2001 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci oldu. Eylül 2013'te okçuluk sporu ile tanışan Handan Biroğlu 7 ay gibi kısa bir sürede kategorisinde Milli takıma girmeye hak kazandı. Temmuz 2014'te Paralimpik Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Makaralı Yay Bayan Takım yarışmasında 3'ncü olarak ilk madalyasını aldı. 2015 yılında Paralimpik Dünya Okçuluk Şampiyonası sıralamasını 5'inci olarak bitirerek 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda mix takım mücadelelerinde takım arkadaşı ile 4. olarak 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin okçuluk dalında en iyi derecesini elde etmiştir. Bireysel olarak ise Rio Olimpiyatları'nı 8. sırada tamamladı.

"KIZIMA ROL MODEL..."
Biroğlu "İşletme 1'nci sınıf okuyordum. Kazayı geçirdiğim zamanlarda 5 aylık evliydim. 1 yıl kadar hastane süreçleri rehabilite zamanlarım oldu. Okulu bırakmak zorunda kaldım. Kızım 6 yaşındayken de babasıyla ayrıldık. Daha sonra o zor süreçleri geçirebilmem ve kızıma rol model olabilmem için bir şeyler yapmam lazımdı. Kızım için ayakta durmak zorundaydım ve kızımı iyi eğitmek zorundaydım. Çünkü yüzü asık, morali bozuk, gözü yaşlı bir anne olmaktansa ona umut veren bir anne olmayı tercih ettim. Ya sporu ya da sanatı seçmeliydim. Spor daha yakın geldi. Çünkü sandalye sürdüğüm için kollarım kondisyonluydu. Okçuluğun da engellilere yönelik bir spor olduğunu biliyordum. Rehabilite zamanımda hastanede bunun eğitimi veriliyordu. Sonra bir özel kulübe başlayarak okçuluk hayatım başladı. Dört yıldır okçulukla uğraşıyorum" dedi.

KIZI DA OKÇU OLDU
Sayısız başarılar elde eden Biroğlu okçuluğu kızına da aşıladı. Biroğlu "Kızım 15 yaşında. Üç yıldır okçuluk yapıyor. Ben antrenmanlara gelirken sıkılmasın diye yanımda getiriyordum. Sonra boş zamanlarımı değerlendireyim dedi. derecesi var. Dereceler gelince şimdi kendiside bu işe profesyonel olarak bakıyor ve Türkiye sıralamasında şuan beşinci sırada büyükler kategorisinde" ifadelerini kullandı.

HEDEF 2020
Okçulukta hedeflerinin olduğunu söyleyen Biroğlu "2019'da bir kota yarışması var. O yarışmada kotayı alabilmek için yarışacağım. Okçuluktaki amacım şuan . Ay yıldızlı formayı giymek çok büyük bir gurur. Olimpiyatlara katılıp ülkemi temsil etmek istiyorum. O göndere bayrağımı çektirmeyi çok istiyorum. Olmazsa da hedeflerine okçuluğu koyan sporcular yetiştirmeye devam etmek" şeklinde konuştu.
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Handan gözünü 2020’ye dikti
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