Panora Serkan Kaya’yı ağırlıyor

FANTEZI müziğin sevilen ismi, güçlü yorumcu Serkan Kaya
, Panora Yaz Konserleri'nin açılışını yapmak üzere 11 Temmuz Çarşamba 20.30'da PanoraPark'ta... Son yıllarda 'Mesele', 'Kalakaldım', 'Zor Bela' gibi şarkılarla dinleyenlerin gönlüne taht kuran Serkan Kaya, sadece güçlü yorumculuğuyla değil söz yazarlığı ve besteciliği ile de takdir toplamaya devam ediyor. Son albümü "Miras" ile beğenileri toplayan Serkan Kaya, yakın dönemde Yıldız Tilbe
'nin Yıldızlı Şarkıları isimli albümünde seslendirdiği "Sor" şarkısıyla da adından çokça söz ettirdi. Sadece fantezi müzik severlerin değil, farklı kesimlerin de beğenisini kısa sürede kazanmış olan Serkan Kaya, alanında zirveye adım adım yürüyor.