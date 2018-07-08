Yaz konserleri Edis’le başladı

YUNUS Market'in online market girişimi olan Yunus Online, yaz konserlerini Winner İncek'te Edis konseri ile başlattı. Yunusonline.com adresiyle internetten, uygulamalarıyla cep telefonlarından ve tabletlerinden 200 TL sipariş vererek hediye biletlerini alan Ankara
lılar, etkileyici bir sahne performansıyla eğlendiler. Eğlenceli bir DJ performansının ardından sahne alan Edis, en sevilen şarkılarını tam 1,5 saat boyunca hayranlarıyla birlikte söyledi. Geceye enerji katan ve sahneyi renklendiren dans grubuyla birlikte hareketli geçen etkinlik, Yunus Online Yaz Konserleri'nin diğer konserleri için de insanları heyecanlandırmayı başardı. 16 Eylül'e kadar devam edecek ve çoğunluğu hafta sonu gerçekleşecek konserlerde Koray Avcı, Demet Akalın
, Rober Hatemo, İrem Derici, Gülşen, Aleyna Tilki, Buray, Berkay, Tan Taşçı, Murat Dalkılıç, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal
da sahne alacak. Konserler yine, Ankara'nın önemli eğlence organizasyonlarına ev sahipliği yapan Winner İncek'te gerçekleşecek. Yunus Online Yaz Konserleri programının temmuz ayı konserleri ise şöyle: 13 Temmuz Koray Avcı, 21 Temmuz Demet Akalın, 22 Temmuz İrem Derici, 29 Temmuz Rober Hatemo...