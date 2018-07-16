Mamaklılar kentini tanıyor

MAMAK Belediye
si tarafından düzenlenen ve ilçenin fiziki, ticari, sosyal, kültürel, eğitim, sportif alanlarda yaşadığı değişimin ve yapılanyatırımların tanıtıldığı mahalle gezileri aralıksız devam ediyor. Haftanın beş günü farklı mahalle sakinlerinin misafir edildiği gezilere bugüne kadar katılan 2 bin 600 kişi kentini yakından tanıyarak yapılan yatırımları yerinde inceledi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ilçemizde hayat buldu" dedi.