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Mamaklılar kentini tanıyor

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Mamaklılar kentini tanıyor
si tarafından düzenlenen ve ilçenin fiziki, ticari, sosyal, kültürel, eğitim, sportif alanlarda yaşadığı değişimin ve yapılanyatırımların tanıtıldığı mahalle gezileri aralıksız devam ediyor. Haftanın beş günü farklı mahalle sakinlerinin misafir edildiği gezilere bugüne kadar katılan 2 bin 600 kişi kentini yakından tanıyarak yapılan yatırımları yerinde inceledi. Mamak Belediye Başkanı , "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ilçemizde hayat buldu" dedi.
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Mamaklılar kentini tanıyor
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