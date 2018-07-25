Yeniçeriler ‘Es’emedi

Spor Toto 1. Lig
ekiplerinden Osmanlıspor
ve Eskişehirespor'un
oynadığı hazırlık maçında kazanan 1-0'lık
skorla Eskişehirspor
oldu. Eskişehirspor'un
tek golünü 32.
dakikada Milinkoviç
kaydetti. Çoğunlukla orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Osmanlıspor'un
baskıları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-0 Eskişehirspor'un
galibiyetiyle sonuçlandı. Bolu Termal Otel'in
sahasında oynanan karşılaşmayı hakem Burak Taşkınsoy
yönetirken yardımcılıklarını; Hakan Yoldaş
ve Ferdi Karadoruk
yaptı.
SERDAR GÜRLER OYNAMADI
Osmanlıspor
sahaya şu 11'le
çıktı: Karcemarskas, Regattin (Sinan), Ceyhun Gülselam (Barış Zeren), Muhammed Bayır (Ali Eren İyican), Numan Çürüksu (Anıl Karaer
), Sokol (Furkan Yaman), Caner Arıcı
(Ali Ülgen), Hasan Kılıç (Tugay Kacar), Oğuzhan Erdoğan, Ousmane (Salih Zafer Kurşunlu), Tortol (Payam). Eskişehirspor
ise şu 11'le
mücadele etti: Ekrem Kılıçarslan (Yiğit Aydın), Hakan Aslantaş, İsmail Oykun, Semih Güler, Cemali Sertel, Furgen Polat, Talha Erdoğan, Issah, Sissoko, Karim, Milinkoviç. Karşılaşmayı Osmanlıspor Onursal Başkanı Melih Gökçek
, Kulüp Başkanı Sadık Dik
ve Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek
de izledi.