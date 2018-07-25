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Yeniçeriler ‘Es’emedi

Osmanlıspor ’da oynadığı hazırlık maçında ’a 1-0 mağlup oldu. Eskişehirspor’un golünü 32. dakikada Milinkoviç kaydetti

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Yeniçeriler ‘Es’emedi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor ve Eskişehirespor'un oynadığı hazırlık maçında kazanan 1-0'lık skorla Eskişehirspor oldu. Eskişehirspor'un tek golünü 32. dakikada Milinkoviç kaydetti. Çoğunlukla orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Osmanlıspor'un baskıları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-0 Eskişehirspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Bolu Termal Otel'in sahasında oynanan karşılaşmayı hakem Burak Taşkınsoy yönetirken yardımcılıklarını; Hakan Yoldaş ve Ferdi Karadoruk yaptı.

SERDAR GÜRLER OYNAMADI
Osmanlıspor sahaya şu 11'le çıktı: Karcemarskas, Regattin (Sinan), Ceyhun Gülselam (Barış Zeren), Muhammed Bayır (Ali Eren İyican), Numan Çürüksu (), Sokol (Furkan Yaman), (Ali Ülgen), Hasan Kılıç (Tugay Kacar), Oğuzhan Erdoğan, Ousmane (Salih Zafer Kurşunlu), Tortol (Payam). Eskişehirspor ise şu 11'le mücadele etti: Ekrem Kılıçarslan (Yiğit Aydın), Hakan Aslantaş, İsmail Oykun, Semih Güler, Cemali Sertel, Furgen Polat, Talha Erdoğan, Issah, Sissoko, Karim, Milinkoviç. Karşılaşmayı Osmanlıspor Onursal Başkanı Melih Gökçek, Kulüp Başkanı Sadık Dik ve Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek de izledi.
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Yeniçeriler ‘Es’emedi
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