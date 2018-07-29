Ankara’da acı gün

Ankara
'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kaza
sında 2 uzman onbaşı hayatını kaybetti. TEM otoyolu 68. kilometrede meydana gelen kazada, uzman onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, Hakan Kolay yönetimindeki 41 D 3949 plakalı TIR'a çarptı. Kaza sonucu, sürücü uzman onbaşı Toyran ile aynı araçta bulunan tankçı uzman onbaşı Salih Günal hayatını kaybetti. Toyran ve Günal'ın cenazeleri Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖREV BAŞINDA KALP KRIZI GEÇİRDİ
Bir diğer acı haber ise Yenimahalle'den geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü (49), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Ankara'da 24 yıllık polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü, görev sırasında rahatsızlanınca mesai arkadaşları tarafından Yenimahalle ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Camgözlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu. Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü için görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Camgözlü'nün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen barikat ve hendek operasyonları dahil, terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda da görev aldığı öğrenildi.
ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN
ÖZEL Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü için tören düzenlendi. Gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 49 yaşındaki özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü'nün cenazesi, görev yaptığı Yenimahalle'deki Özel Harekat Şube Müdürlüğüne getirildi. Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü için düzenlenen törene ailesi ve meslektaşları katıldı. Camgözlü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından mesai arkadaşları helallik aldı. Camgözlü'nün cenazesi, okunan duaların ardından defnedilmek üzere memleketi İzmir'e uğurlandı. Camgözlü, 24 yıllık meslek hayatı boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen çukur operasyonları dahil terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda görev almıştı.
SOSYAL MEDYADA DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜ
CAMGÖZLÜ'NÜN 11 yaşındaki kızı Almira'nın, bir süre önce babası için müzik öğretmeniyle birlikte hazırladığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı, "Bana bir masal anlat baba" şarkısını söylediği video, izleyenleri duygulandırdı.