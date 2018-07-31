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Sokakta sinema keyfi

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Sokakta sinema keyfi
MAMAK Belediyesi'nin ilçe sakinlerinden büyük ilgi gören '' etkinliği bu yıl da sıcak yaz akşamlarını açık hava sineması keyfiyle renklendirecek. Sinema Akşamları'nın startı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00' da 'Fetih ' filmi ile verilecek. Türk sinemasının önemli yapıtlarının gösterileceği etkinlik ilçenin farklı noktalarında bir ay boyunca ücretsiz izlenecek. Mamaklıları etkinliğe davet eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Sinema Akşamları, yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği haline geldi. Mamaklılar bu yaz da aileleri ve çocuklarıyla birlikte filmleri keyifle izleyebilirler" dedi. Birbirinden güzel filmlerle sinemayı mahallelinin ayağına getiren etkinlik çerçevesinde "Berlin Kaplanı", "", "Küçük Esnaf", "Dedemin Fişi" ve "Fetih İstanbul" filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Sinema Akşamları Ağustos Ayı'nın sonuna kadar seyirciyle buluşacak.
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Sokakta sinema keyfi
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